Boluspor, 3 maç sonra güldü!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, 3 maç sonra güldü!
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25 Aralık 2022 15:37
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, BB Erzurumspor'u konuk etti.  Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Boluspor'un golleri 45+3. dakikada Melih Okutan, 78. dakikada Dejvi Bregu (penaltıdan) ve 89. dakikada Eray Ataseven'den geldi.

BB Erzurumspor'un tek golünü ise 21. dakikada Eren Tozlu, penaltıdan kaydetti.

3 maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Üst üste 2 galibiyetin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 20 puanla 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Melis Özçiğdem, Burak Cansız, Mehmet Şengül

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 90+4 Ercan Yazıcı), Onur Ulaş, Landel (Dk. 64 Furkan Demir), Hakan Bilgiç, Balde, Bülent Cevahir (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Melih Okutan (Dk. 90+4 Arda Köksal), Posmac

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 90 Bergdich), Shala, Eren Tozlu (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Alican Özfesli (Dk. 64 Hasek), Orhan Ovacıklı, Estrela

Goller: Dk. 21 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 45+3 Melih Okutan, Dk. 78 Bregu (Penaltıdan), Dk. 89 Eray Ataseven (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Olanare, Dk. 76 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK), Dk. 73 Melih Okutan (Dyorex Boluspor)

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