Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, BB Erzurumspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Boluspor'un golleri 45+3. dakikada Melih Okutan, 78. dakikada Dejvi Bregu (penaltıdan) ve 89. dakikada Eray Ataseven'den geldi.



BB Erzurumspor'un tek golünü ise 21. dakikada Eren Tozlu, penaltıdan kaydetti.



3 maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Üst üste 2 galibiyetin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 20 puanla 13. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Melis Özçiğdem, Burak Cansız, Mehmet Şengül



Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 90+4 Ercan Yazıcı), Onur Ulaş, Landel (Dk. 64 Furkan Demir), Hakan Bilgiç, Balde, Bülent Cevahir (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Melih Okutan (Dk. 90+4 Arda Köksal), Posmac



Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 90 Bergdich), Shala, Eren Tozlu (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Alican Özfesli (Dk. 64 Hasek), Orhan Ovacıklı, Estrela



Goller: Dk. 21 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 45+3 Melih Okutan, Dk. 78 Bregu (Penaltıdan), Dk. 89 Eray Ataseven (Dyorex Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 65 Olanare, Dk. 76 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK), Dk. 73 Melih Okutan (Dyorex Boluspor)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ