Bologna'da Italiano dönemi devam edecek

Serie A ekiplerinden Bologna, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



Bologna, tecrübeli teknik direktör ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek yeni sözleşme üzerinde anlaştı.



Bologna ile sözleşme yenileyen Vincenzo Italiano ise şunları söyledi;



"Bu yolculuğa devam ettiğim için mutluyum: birlikte katılacağımız heyecan verici birçok turnuva ve hâlâ ulaşmamız gereken hedefler var. Temmuz'da görüşmek üzere, her zamankinden daha hazır olacağız!"



2024-2025 sezonunda Bologna'da göreve başlayan Vincenzo Italiano, kulübe 51 yıl sonra İtalya kupası zaferi yaşattı.