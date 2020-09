Bogut: "LaMelo, Jason Kidd gibi oynuyor"

Eski NBA oyuncusu Andrew Bogut, 2020 NBA Draftı'nda yüksek sıralarda seçilmesi beklenen LaMelo Ball'un, efsane oyuncu Jason Kidd gibi oynadığını söyledi.



New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi olan LaMelo'nun, 2020 NBA Draftı'nda yüksek sıralardan seçilmesi bekleniyor.



Bogut'un LaMelo hakkında söyledikleri şu şekildeydi:



"Esas olarak en ön plandaki şey, oyun kurma yeteneği. Sanırım ona karşı oynadığımızda, her seferinde doğru kararları veriyor gibiydi. Bence pasörlüğü, muhtemelen oyunun bir numaralı yönü. Bu yüzden Jason Kidd'in eskiden olduğu gibi, bu tür bir kalıpta saf bir oyun kurucu olacağını düşünüyorum. Onu büyük bir skorer olarak görmüyorum, bence daha çok Jason Kidd, Rajon Rondo tipi bir oyuncu olacak."



Kidd, 1994'ten başlayarak 19 NBA sezonu oynamış, Olimpiyatlarda bir çift altın madalya kazanmış ve 2018'de Naismith Memorial Hall of Fame'e dahil edilmişti.



Kidd, oynadığı dönemde altı sezonluk bir dönemde beş kez asist kralı olmuştu ve 8.7'lik kariyer asist ortalamasına sahip.