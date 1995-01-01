Bogues, Jordan'la arasındaki efsanevi söylentiyi yalanladı!

Eski NBA oyuncusu Muggsy Bogues, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kendisine "cüce" dediğine dair efsanevi söylenti hakkında konuştu.



MJ'in acımasız sözleriyle Bogues'in "kariyerini bitirdiğine" dair söylentiler uzun zamandır süregeliyordu. İddialara göre Jordan, 1995 playofflarındaki bir pozisyonda, 1.65'lik boyuyla NBA tarihinin en kısa oyuncusu olan Muggsy'ye "Atsana şutu k*****un cücesi" demiş ve Muggsy bir daha kariyerinde asla şut ritmini bulamamıştı.



Ancak 56 yaşındaki eski oyuncu, DJVLAD'in podcasti'nde konuk olduğunda bu teoriyi şöyle çürüttü:



"Bu söylenti defalarca ortaya çıkmıştı. 'Atsana cüce' falan mı ne dediğiyle ilgili hikayeyi diyorum. Bunun hala konuşulduğunu bilmiyordum. Kariyerimi mahvetmiş diyorlar ama sonrasında yedi yıl daha oynamıştım. Yani sırf 'cüce' dendiği için bunun beni o kadar etkileyeceği fikri bana o kadar saçma geliyor ki, bir mantığı yok."



"BİZ ONA 'KARA KEDİ' DERDİK"



Bogues ayrıca MJ'e karşı oynamak hakkında da şunları söyledi:



"MJ o dönemde en iyisiydi ve bulunduğu takım da o zamanların 'Rockstar' takımıydı, özellikle de Dennis Rodman'ı eklediklerinde. Biz ona 'Kara kedi' derdik. Önüne ne engel atılsa, üstesinden gelmenin bir yolunu bulurdu ve bu yüzden herkes onu en iyisi olarak görürdü."



