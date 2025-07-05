Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK antrenmanlara devam etti.

calendar 05 Temmuz 2025 00:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.

Akşam antrenmanını sahada yapan ekip, koşu, ısınma hareketleri, top sürme ve kapma, minyatür çift kale maçla günü sonlandırdı.

Ege ekibi yarın çift idmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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