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Bodrumspor, Düzce kampında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıkları için kampa girdi.

calendar 01 Temmuz 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bodrumspor, Düzce kampında
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.

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