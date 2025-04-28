Bodrum FK işini zorlaştırdı

Süper Lig'de son haftalarda üst üste mağlubiyetler alan Bodrum FK, kümede kalma umutlarını rakiplerinin alacağı sonuçlara bıraktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK işini zorlaştırdı
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28 Nisan 2025 17:05
Süper Lig'de önceki hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybedip ardından evinde hakem kararlarının damga vurduğu tartışmalı maçta Samsunspor'a da 2-1 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, bitime kendisi için 4 maç kala kümede tutunma yolunda işini zorlaştırdı. Son dakikada VAR kararı nedeniyle penaltısının iptal edilmesiyle isyan eden yeşil-beyazlılar zorlu bir döneme girdi.

Bu haftayı bay olarak geçirecek Bodrum FK, rakiplerinin mutlak puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde kalma yolunda Alanyaspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la kıyasıya çekişen düşme hattındaki yeşil-beyazlılar 34 puan ve averajla 17'nci sırada yer aldı.

Bu hafta 34 puana sahip Alanyaspor evinde Kayserispor'la oynarken, aynı puana sahip Sivasspor lider Galatasaray'ın konuğu olacak. 37 puanla 14'üncü durumda bulunan Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Rakipleriyle puan farkının artma ihtimali bulunan Bodrum FK sonraki haftada ise hayati bir sınava çıkacak ve Sivasspor'a konuk olacak.

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