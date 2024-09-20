Bodrum FK, Hatayspor'u yendi ikinci galibiyetini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum FK 1-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 27. dakikada Taulant Seferi kaydetti.



Alanyaspor maçıyla takımın başına geçen Riza Çalımbay, Hatayspor ile ikinci maçında da galibiyet alamadı. Çalımbay'ın öğrencileri Akdeniz ekibiyle de 0-0 berabere kalmıştı.



Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Bodrum FK ayrıca ilk kez deplasmanda kazandı.



Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 6'ya çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, BAY geçecek. Bodrum FK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.



27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.



37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.



83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedro meşin yuvarlağı ortaladı, araya giren Cenk Şen topu uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 87 Boutobba), Diack (Dk. 46 Pedro), Rivas (Dk. 78 Strandberg), Fernandes (Dk. 63 Bamgboye) Aboubakar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 55 Samet Yalçın), Ahmet Aslan (Dk. 90 Enes Öğrüce), Seferi (Dk. 90 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş (Dk. 80 Kenan Özer)

Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes, Dk. 65 Aboubakar (Atakaş Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed, Dk. 54 Ahmet Aslan, Dk. 69 Sousa, Dk. 72 Cenk Şen, Dk. 90+7 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)



