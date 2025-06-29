Bodrum FK'da yeni Başkan Aşkın Demir oldu

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum FK'da başkanlık görevi el değiştirdi.



Kulüp şirketleştiği dönemden sonra başkanlık koltuğunda oturan Fikret Öztürk, görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devretti. Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Mali ve sportif başarıları ile ülkemizde örnek bir kulüp oluşturan başkanımız Sn. Fikret Öztürk, görevini kulübümüzde Başkan yardımcısı olarak görev yapan Sn. Aşkın Demir'e devrediyor. 'Onursal Başkanımız' olarak destekleri ve fikirleri ile her zaman yanımızda olmaya devam edecek Sn. Fikret Öztürk başkanımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni başkanımız Sn. Aşkın Demir'e görevinde başarılar diliyoruz" denildi. Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum FK'da yönetimin teknik direktör Burhan Eşer'le de resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



