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Bodrum FK'da Puşçaş'a talipler var

Bodrum FK forması giyen George Puşçaş için Romanya ve İtalya'dan talipler var.

calendar 05 Haziran 2025 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Puşçaş'a talipler var
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Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum FK'da kadroda kalan yabancı oyuncuların gelecekleri henüz netleşmezken, golcü George Puşçaş'a talipler olduğu öğrenildi.

Geride kalan sezonda 34 Süper Lig maçına çıkıp 8 gol atan Rumen golcüyle ülkesinden Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'in ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca İtalya Serie B takımlarının da Puşçaş'a ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncunun şartlar sağlanması durumunda ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Puşçaş'ın Bodrum FK takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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