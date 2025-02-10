Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Jose Morais'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK ile Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe 0-0 berabere kaldı.



Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.



Bodrum FK'nin başındaki ilk maçına çıkan Jose Morais, takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrılırken, Bodrum FK puanını 17'ye yükseltti.



Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Göztepe ise 35 puana ulaştı ve 5. sıradaki yerini korudu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Göztepe haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, Matsuki'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya gitti.



28. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında, topla ceza sahasına giren Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.



41. dakikada sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi topu Puscas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.



