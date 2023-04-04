Boca Juniors'ta dev stat vaadi; 112 bin kapasiteli

Boca Juniors'ta başkan adayı Jorge Reale, dev bir stadyum projesiyle taraftarı heyecanlandırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Boca Juniors'ta dev stat vaadi; 112 bin kapasiteli
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04 Nisan 2023 19:12
Boca Juniors Kulübü'nde 2023 yılının sonunda yapılacak seçimler önce adaylar vaatlerini sıralarken İşadamı Jorge Reale'den dev bir stadyum vaadi geldi.

Marca'da yer alan habere göre; başkan adayı Jorge Reale, yeni 112 bin kapasiteli stadyum projesini tanıttı.

Başkan adayı Reale bu dev projeyi "Yeni Bombonera'nın hayali yaklaşıyor" ifadeleriyle paylaştı.

Mimar Enrique Lombardi'nin inşa edeceği stadyumda 444 VIP alanı, 78 TV yayın kabini ve 4 bin park kapasitesi olacak.

Boca Juniors Stadyumu'nun şu anda 59. bin kişilik kapasitesi var.


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