Geçen sezonun başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Atletico Madrid'in (15 maç) ardından en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan takım 14 maç ile Lille oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, Lille lehine verilen taç atışı sonrası hakeme 'Hocam benden çıktı' dedi ve taç atışı PSG'ye verildi.

Bu sezon büyük maçlarda PSG ❄



⭕ 0-0 vs Lille

❌ 0-1 vs Lyon

❌ 2-3 vs Monaco

❌ 0-1 vs Marseille pic.twitter.com/wuPEcJYd1P



