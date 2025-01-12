Bingöl'de kadın sporculara saldırı

Bingöl'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşması sonrası, Şanlıurfalı kadın sporculara yönelik saldırı gerçekleşti.Maçın ardından yenilen Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftarları, yaklaşık 100 kişi olarak sahaya inerek, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü kadın hentbolcularına saldırdı. Olayda sporcular darp edilirken, saldırı büyük tepki topladı.Saldırıya uğrayan kadın sporcular, darp edildikten sonra saldırganlardan şikayetçi olacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olayın ardından saldırıyı kınayarak, sporun centilmenlik ve hoşgörü gerektirdiğini belirtti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve güvenlik güçleri taraftar grubu hakkında soruşturma başlattı.Bu üzücü olay, sporda şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.