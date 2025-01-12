Bingöl'de kadın sporculara saldırı

Bingöl'de hentbol maçı sonrası sahaya inen taraftar grubu, Şanlıurfalı kadın sporculara saldırdı. Darp edilen sporcular şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Haber; Sözcü
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Bingöl'de kadın sporculara saldırı
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12 Ocak 2025 02:46
Bingöl'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşması sonrası, Şanlıurfalı kadın sporculara yönelik saldırı gerçekleşti.

100 KİŞİ SAHAYA DALDI

Maçın ardından yenilen Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftarları, yaklaşık 100 kişi olarak sahaya inerek, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü kadın hentbolcularına saldırdı. Olayda sporcular darp edilirken, saldırı büyük tepki topladı.

Saldırıya uğrayan kadın sporcular, darp edildikten sonra saldırganlardan şikayetçi olacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olayın ardından saldırıyı kınayarak, sporun centilmenlik ve hoşgörü gerektirdiğini belirtti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve güvenlik güçleri taraftar grubu hakkında soruşturma başlattı.

Bu üzücü olay, sporda şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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