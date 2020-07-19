Bilyoner ile maç önü: Manchester United - Chelsea

İngiltere FA Cup yarı final maçında Manchester United ile Chelseas karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.

EKSİKLER, SAKATLIKLAR

MUHTEMEL 11'LER

İDDAA YORUMU

- Chelsea, son 9 maçının 7 tanesinde kalesinde gol görmedi (FA Cup)- Chelsea, son 10 maçının 8 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (FA Cup)- Man Utd, Chelsea ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)- Man Utd, son 5 maçında yenilmedi (FA Cup)Jones, Tuenzebe, ShawKante,Romero; Dalot, Bailly, Maguire, Williams; Matic, Fred; James, Pogba, Rashford; IghaloCaballero; James, Tomori, Christensen, Emerson; Barkley, Jorginho, Mount; Loftus-Cheek, Abraham, Hudson-Odoiİngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester United ile Chelsea Wembley'de karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de aralarında sadece 1 puan alan bu iki takım, kupa finali için mücadele edecekler.İlk 4 ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi bilet için amansız bir mücadeleye giren bu iki takım, sezonu İngiltere'nin en eski kupasıyla kapatmayı hedefliyor. İki takım menajerleri arasındaki söz düellosu da maç öncesinde başladı. Chelsea, Manchester United'ı VAR yardımı almakla suçladı. Manchester United cephesi ise Chelsea'nin sezon boyu VAR'dan daha çok yararlandığı görüşünü ortaya sundu. Medyada bu ateşi körükledi.Solskjaer'in öğrencileri, bu maç öncesi favori olarak gösterildi. Lig tekrar başladıktan sonra 8 maça çıkan Manchester United, 6 maçta galip geldi ve 2 beraberlik aldı. 19 maçtır yenilmeyen Manchester United, son 10 yılın en iyi yenilmezlik serisini yakaladı. Hücum hattı çok çarpıcı olan United, Bruno Fernandes ve Paul Pogba'nın orta sahadaki yaratıcılıkları ile Marcus Rashford, Anthony Martial ve Mason Greenwood'un hem hareketli, hem de kanat forvet tarzlarından yararlanıyor. Kimi zamna 3'ü birden deplase oluyor, kimi zaman 3'ü birden merkeze giriyor ve 2 stoperin üstüne 3 tane forvetle gidiyorlar. Bunu destekleyen en önemli etkenlerden biri de beklerde Aaron Wan-Bissaka ile Brandon Williams gibi iki 'uçak' bekin olması.Chelsea ise padenmi arasından sonra Manchester United kadar çarpıcı skorlar ve oyunlar ortaya koyamasa da başarılı sonuçlar aldı. Sheffield United'a karşı 3-0'lık mağlubiyetleri ise en kötü maçlarıydı. Sheffield United'ın çok net bir skorla galip geldiği bu maçta uyguladığı taktik, United'ın sezon içerisinde ligde Chelsea'yi 2 kez yendiği taktiğe 'mentalite' açısından çok benziyordu. Geride sağlam bekle ve hızlı hücumlarla Chelsea savunmasını eksik yakala.Manchester United, Chelsea'ye son 6 maçında kaybetmedi. Bu sezon karşılaştıkları 4 maçın 3'ünü kazandı. Çok zorlu bir mücadele olacak. Yakın geçecek bu maçta Manchester United, galibiyete daha yakın taraf. Alternatif olarak 'Karşılık Gol Var' da ideal bir seçim olacaktır.Manchester United kazanır @2.15Karşılıklı gol var @1.55