Bilyoner ile maç önü: Juventus - Milan

İtalya Kupası'nda Merih Demiral'in takımı Juventus ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşılaşacak. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

Haber; Sporx.com
Bilyoner ile maç önü: Juventus - Milan
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11 Haziran 2020 19:00
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Milan, 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Juventus, Milan ile evinde oynadığı son 7 maçı kazandı.

- Juventus'un Milan ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde ilk yarı berabere biterken, maç sonu kazanan siyah-beyazlılar oldu.

- Cristiano Ronaldo, Milan'a karşı kariyerinde oynadığı toplam 10 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.

- Milan, Juventus deplasmanında son galibiyetini 5 Mart 2011 yılında aldı.

MUHTEMELER 11'LER

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Matuidi, Ramsey; Costa, Ronaldo, Dybala

Milan: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Kessie, Bennacer; Paqueta, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Rebic

EKSİKLER, CEZALILAR

Juventus: Merih Demiral

Milan: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Leo Duarte, Samu Castillejo





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