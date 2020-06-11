Bilyoner ile maç önü: Juventus - Milan

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Milan, 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Juventus, Milan ile evinde oynadığı son 7 maçı kazandı.
- Juventus'un Milan ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde ilk yarı berabere biterken, maç sonu kazanan siyah-beyazlılar oldu.
- Cristiano Ronaldo, Milan'a karşı kariyerinde oynadığı toplam 10 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.
- Milan, Juventus deplasmanında son galibiyetini 5 Mart 2011 yılında aldı.
MUHTEMELER 11'LER
Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Matuidi, Ramsey; Costa, Ronaldo, Dybala
Milan: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Kessie, Bennacer; Paqueta, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Rebic
EKSİKLER, CEZALILAR
Juventus: Merih Demiral
Milan: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Leo Duarte, Samu Castillejo
HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Juventus, Milan ile evinde oynadığı son 7 maçı kazandı.
- Juventus'un Milan ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde ilk yarı berabere biterken, maç sonu kazanan siyah-beyazlılar oldu.
- Cristiano Ronaldo, Milan'a karşı kariyerinde oynadığı toplam 10 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.
- Milan, Juventus deplasmanında son galibiyetini 5 Mart 2011 yılında aldı.
MUHTEMELER 11'LER
Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Matuidi, Ramsey; Costa, Ronaldo, Dybala
Milan: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Kessie, Bennacer; Paqueta, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Rebic
EKSİKLER, CEZALILAR
Juventus: Merih Demiral
Milan: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Leo Duarte, Samu Castillejo