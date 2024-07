Portland Trail Blazers koçu ve eski oyuncu Chauncey Billups, Carmelo Anthony'nin 2003 yılında draft edilmesi halinde Detroit Pistons'ı bir hanedanlığa dönüştürebileceğini öne sürdü.



Billups yakın zamanda '7PM in Brooklyn' isimli podcast'e konuk olarak, Pistons'ın 2003 NBA Draftında ikinci sıradan seçmiş olabileceği Anthony'nin böyle bir durumda yaratabileceği önemli etkiyi tartıştı.



Bu draft seçiminin potansiyelini yansıtan Billups, Anthony'nin varlığının Pistons'ı nasıl bir hanedanlığa dönüştürebileceğine dair düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Onu seçeceğimizi zannedip çoktan kutlamalara başlamıştık bile. Mükemmel olurdu. Çoğu kişi 'İlk beş başlar mı? O mu yoksa Tayshaun Prince mi ilk beş başlardı?' falan diyor. Ama insanlar şunu unutuyor; o draft sırasında Rasheed Wallace henüz bizde değildi. Onu son takas gününde almıştık. Yani Melo her türlü ilk beş başlardı.



Arada sırada hala aklımıza gelir. Neler oldu da gelmedi halen bilmiyoruz. Hep aramızda konuşuruz 'En az üç şampiyonluk kazanırdık' diye. Ve hep şunu da söylerim; 'LeBron Cleveland'ı çok daha erkenden terk etmek zorunda kalırdı, çünkü bizi asla yenemezlerdi. Mümkün olmazdı.' derim."



2003 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçme hakkını elinde tutan Pistons'ın, LeBron James'in Cleveland Cavaliers tarafından birinci sırada seçilmesine garanti olarak bakıldığı için, Carmelo Anthony'yi alacağı düşünülüyordu.



Ancak bunun yerine Pistons ekibi Darko Milicic'te karar kılmış ve bu hamle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı. NBA'de on sezon boyunca birçok takımda forma giyen Milicic, oynadığı hiçbir sezonda maç başına dokuz sayıdan fazla ortalama tutturamamış ve genellikle NBA tarihindeki en büyük draft fiyaskolarından biri olarak kabul edilmişti.



Buna karşılık, Denver Nuggets tarafından üçüncü seçilen Carmelo Anthony, kısa sürede ligin önde gelen oyuncularından ve skorerlerinden biri haline gelmişti.





