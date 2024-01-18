Bilal Meşe: 'Boş konuşma Sumudica'

Spor yazarlarından Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"YÖNETİM GÖZÜNÜ KARARTMIŞ"
Bilal Meşe, Sarı-Lacivertliler ile ilgili "Fenerbahçe'nin maşallahı var, transfere doymuyor. Belli ki yönetim gözünü karartmış, varsa, yoksa şampiyonluk! Dünyaca ünlü stoper Bonucci'den sonra Krunic'i de kadroya kattılar. Bonucci'yi Gaziantep maçında radarıma aldım. Çok mütevazı ve hırslı. İlerlemiş yaşına karşın gençler gibi iştahlı, yetmez mi? İsmail Kartal kadro derinliği açısından baharını yaşıyor, tepe-tepe kullan misali, daha ne olsun? İrfan Can Kahveci kritik gollerin adamı, tam bir can simidi arkadaş... Süper Lig'de 7 gol, 6 asisti var, maşallah, Gaziantep'te 3 puana adını yazdırdı, nazar değmesin." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİ BIRAK KENDİNE BAK EY SUMUDICA"
Öte yandan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica'yı da eleştiren Meşe yazısında, "Sumudica ilginç bir fotoğraf, birçok arızaları var hafızalarda. Fenerbahçe maçı sonrası açıklamaları da tam ona göre, müthiş örtüşüyor! Sumudica'nın, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindiler. Fenerbahçe sürekli farklı kazanan bir takımdı ama bugün çok acı çekti. Ben rakibimize acı çektirdiğimiz için mutluyum" sözlerine takıldım! Tabii ki sevinecekler, neticede müthiş bir yarış içindeler. Sen rakibi bırak, kendine bak ey Sumudica! Gaziantep'i ateş hattından uzaklaştırmanın hesaplarını yap." ifadelerine de yer verdi.
SUMUDICA NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin attığı gole sevinmesiyle ilgili konuşan Marius Sumudica "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey." açıklamasını yapmıştı.
"YÖNETİM GÖZÜNÜ KARARTMIŞ"
Bilal Meşe, Sarı-Lacivertliler ile ilgili "Fenerbahçe'nin maşallahı var, transfere doymuyor. Belli ki yönetim gözünü karartmış, varsa, yoksa şampiyonluk! Dünyaca ünlü stoper Bonucci'den sonra Krunic'i de kadroya kattılar. Bonucci'yi Gaziantep maçında radarıma aldım. Çok mütevazı ve hırslı. İlerlemiş yaşına karşın gençler gibi iştahlı, yetmez mi? İsmail Kartal kadro derinliği açısından baharını yaşıyor, tepe-tepe kullan misali, daha ne olsun? İrfan Can Kahveci kritik gollerin adamı, tam bir can simidi arkadaş... Süper Lig'de 7 gol, 6 asisti var, maşallah, Gaziantep'te 3 puana adını yazdırdı, nazar değmesin." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİ BIRAK KENDİNE BAK EY SUMUDICA"
Öte yandan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica'yı da eleştiren Meşe yazısında, "Sumudica ilginç bir fotoğraf, birçok arızaları var hafızalarda. Fenerbahçe maçı sonrası açıklamaları da tam ona göre, müthiş örtüşüyor! Sumudica'nın, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindiler. Fenerbahçe sürekli farklı kazanan bir takımdı ama bugün çok acı çekti. Ben rakibimize acı çektirdiğimiz için mutluyum" sözlerine takıldım! Tabii ki sevinecekler, neticede müthiş bir yarış içindeler. Sen rakibi bırak, kendine bak ey Sumudica! Gaziantep'i ateş hattından uzaklaştırmanın hesaplarını yap." ifadelerine de yer verdi.
SUMUDICA NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin attığı gole sevinmesiyle ilgili konuşan Marius Sumudica "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey." açıklamasını yapmıştı.