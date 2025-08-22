21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya sevinci

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Beyza Nur Akkuş, 3. oldu ve bronz madalyayı kazandı.

calendar 22 Ağustos 2025 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Beyza Nur Akkuş, üçüncülük müsabakasında ise ABD'li rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.