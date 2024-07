Beyza Arıcı: 'Hedefimiz altın madalya'

26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda mücadele edecek "Filenin Sultanları"; İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Voleybol Sultanlar Ligi'nde de Eczacıbaşı Dynavit formasını giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Beyza Arıcı, açıklamalarda bulundu.



Her sezonun yeni bir macera, yeni bir mücadele getirdiğini aktaran tecrübeli orta oyuncu, "O yüzden bu sezonun yeri ve önemi de çok başkaydı. Milli takım olarak olimpiyatlara gidiyoruz. Hedefim olimpiyatta olmaktı. Bunu da başardığım için çok mutluyum. Sezonlarımız çok yoğun geçiyor. Sezonda önce tabii ki de kulübüme elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum, kulübüme başarı getirmeye çalışıyorum. Şu anda ülkem adına, Ay-yıldızlı bayrağımız adına elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ; ALTIN MADALYA KAZANIP O KUPAYI ÜLKEMİZE GETİREBİLMEK"



Olimpiyatlar için çok heyecanlı olduğunu aktaran milli voleybolcu, "Dünden beri içimde bir heyecan, bir kıpırtı var. Bunu hissediyorum. Oraya gideceğim için çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Dünyanın en iyileriyle oynayacağız. Tüm ülkelerin en iyi haliyle mücadele edeceğiz. Çok hayal ediyoruz. Bu da bir rüya sayılır. Diğer bir hedefimiz de altın madalya kazanıp o kupayı ülkemize getirebilmek, İstiklal Marşımızı hep birlikte bağıra bağıra söylemek. Bunları hayal etmek ve inşallah gerçekleştiririz düşüncesi çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.



"EN İYİ VERSİYONUMUZLA SAHAYA ÇIKMALIYIZ"



Olimpiyatlarda takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğinin altını çizen Beyza Arıcı, "Başarı geldikçe, halkımız da başarıyı gördükçe daha fazlası tabii ki isteniyor, bekleniyor. Bu açıkçası biraz baskı yaratıyor. Evet, geçen sene iyiydi ama şimdi yeni bir sezon var, yeni hedeflerimiz var. O yüzden geçen seneyi ardımızda bırakıp şu anki sezona odaklanmamız gerekiyor. VNL (Milletler Ligi) istediğimiz gibi geçmedi. Çeyrek finalde elendik ama şimdi önümüzde olimpiyatlar var. En iyi versiyonumuzla sahaya çıkmalıyız" diye konuştu.



"TARAFTARLARIMIZ BİZİ DESTEKLEMEKTEN HİÇ VAZGEÇMESİN"



Son olarak Ay-yıldızlı taraftarlara da seslenen Beyza, "Taraftarlarımızdan yanımızda olmalarını bekliyoruz. Bizi desteklemekten hiç vazgeçmesinler. Çünkü biz Ay-yıldızlı formamız, bayrağımız için; ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için o sahadayız. Bizden desteklerini eksik etmesinler. İşler yolunda gitmese de arkamızda olmalarını bekliyoruz. Bu bir savaş gibi düşünüyoruz. En iyi şekilde o savaş alanından çıkmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.





