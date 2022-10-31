Beykoz Belediyespor Avrupa'da kayıp!

Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, İsveç'in Alingsas takımına 32-28 yenildi.



İsveç'in Alingsas şehri ve takımla aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 19-14 geride kapattı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıdaki mücadelesine rağmen sahadan 32-28 mağlup ayrıldı.



Mücadelede Beykoz Belediyespor'da Ali Emre Babacan 9, Oleg Georgievskiy 5, Çağlayan Öztürk ve Samet Kanberoğlu dörder, Alper Aydın ile Emre Bakır ikişer, Alperen Arabacı, Fatih Ateş de birer golle takımlarına katkı verdi.



Turun ikinci maçı yarın yine aynı salonda İsveç takımının ev sahipliğinde oynanacak. Müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.





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