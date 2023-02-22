Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, serbest kaldıktan sonra Bulls ve Golden State Warriors ekipleri arasında seçim yaptığını açıkladı.



Yakın zamanda serbest kalması sonrası Bulls ile anlaşan Beverley, nerede oynayacağına karar verirken iki takım arasında tercih yaptığını söyledi.



34 yaşındaki oyuncu, Bulls'un yanı sıra Warriors'ı da düşündüğünü, ancak Golden State'in halihazırda çok sayıda guardı olduğu için memleketi Chicago'yu tercih ettiğini belirtti.



Buna ek olarak Beverley, Doğu Konferansı'nın biraz daha zayıf olduğunu açıklarken, playoff şansının daha yüksek olduğunu da ima etti:



"Memleketime geri döneceğim. Golden State ve Bulls arasında gidip gelmiştim. Açıkçası, Golden State'teki büyük yeteneklerle oynamak her zaman güzel olsa da, orada çok sayıda guard var. Bu yüzden, Bulls'a şu anda playoff yolunda biraz daha yardımcı olabileceğimi düşündüm. Doğu biraz zayıf çünkü. Çok heyecanlıyım. Kızımı ve oğlumu burada okula götürüp, şehrimi büyük bir gururla temsil edebileceğim."



Chicago, 26 galibiyet ve 33 mağlubiyetle Doğu'da on birinci sırada yer alırken, Beverle ise bu sezon maç başına 26.9 dakikada 6.4 sayı, 3.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





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