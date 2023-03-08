Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'e desteğini göstererek, NBA'in kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Beverley kısa süre önce kendi podcast'inin bir bölümünde, bir Instagram canlı yayını sırasında silahını gösteren ve NBA tarafından soruşturma altına alınan Morant'in durumunu değerlendirdi.



Bulls guardı Morant'in yaptığının bir hata olduğunu belirtirken, NBA'in Morant'e ihtiyacı olduğunu söyledi ve bunun sebebini açıkladı:



"Ben babamla büyümedim. Aramızda neredeyse kıskançlık gibi bir durum vardı. Ama bu adamın babasını her maçta görüyorum. Bazı kontrol edebileceğiniz şeyler var. Bu silah ve kavga olayları falan, bunlar hiç olmamalı. Yani sadece Ja değil, onun durumundaki herkesi daha iyi olmaya davet ediyorum. Gerçekten, çünkü Ja yeni kültürün yüzüdür. Birçok yönden Ja'ya ihtiyacımız var.



NBA'in de birçok yönden Ja'ya ihtiyacı var. Oğlumun ilk basketini attığı anı videoya almıştım, ve yaptığı ilk şey griddy olmuştu. Bunu benden görmüş olamaz, çünkü ben o dansı hiç yapmadım. Hem de hiç. Yani şutu atıyor ve yaptığı ilk şey griddy dansı oluyor. Hem de tam saha boyunca yapıyor. Bu, Ja'nın yeni nesli nasıl etkisi altına aldığını gösteriyor."



Morant şu an itibariyle Grizzlies'den uzakta ve yakın tarihli bir rapora göre, takım uçağına tabanca soktuğunun kanıtlanması durumunda otomatik 50 maçlık uzaklaştırma cezası alma riskiyle karşı karşıya.





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