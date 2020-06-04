Betis'in büyük planı: Sofiane Feghouli!

2019 yazında büyük transferler yapan ancak La Liga'daki hedeflerinden uzak kalan Real Betis, bu yaz da büyük harcamalar yapmayı düşünüyor. Endülüs ekibinin düşündüğü büyük transferlerden biri Galatasaray'dan Sofiane Feghouli...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Betis'in büyük planı: Sofiane Feghouli!
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04 Haziran 2020 12:33
İspanya'da önümüzdeki sezona güçlü bir biçimde girmeyi hedefleyen Real Betis, Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis belirlediği Sofiane Feghouli ile ilgileniyor.

İspanya merkezli Super Sport'a göre; Real Betis, Valencia formasıyla İspanya La Liga tecrübesi bulunan Cezayirli yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum hattında Nabil Fekir ve Diego Lainez gibi önemli isimler olan Betis, Feghouli ile birlikte sağ kanadını da güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEKLER

Geçen yaz yaptığı pahalı ve sükseli transferlere rağmen La Liga'da 12. sırada bulunan Real Betis, bu yaz yapacağı büyük transfer hamlesinin önemli noktalarından biri olarak gördüğü Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

LA LIGA'DA 155 MAÇTA 56 GOLE KATKI

Galatasaray'ın 2017 yazında 4.25 milyon euro bonservisle West Ham'dan aldığı Feghouli, sarı kırmızılı formayla çıktığı 101 maçta 26 gol atıp 22 asist yaptı.

Feghouli, La Liga'da Valencia ve Almeria formalarıyla çıktığı 155 maçta ise 22 gol ve 34 asist ortalamaları yakaladı.

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