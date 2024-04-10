Beşincilik serisi ilk maçında Kuzeyboru, Galatasaray'ı yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru, konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)
Setler: 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15
Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)
Setler: 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15
Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)
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