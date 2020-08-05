Beşiktaş'tan Marcelo Guedes için resmi teklif

Beşiktaş, stoper transferi konusunda da gözünü Lyon'a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan Kara Kartal'ın, eski oyuncusu Marcelo Guedes için de çalışma yaptığı kaydedildi.3 yıl önce 7 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kara Kartal'ın Fransız ekibine 2 milyon Euro önereceği bildirildi.Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti. 1,91'lik savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.