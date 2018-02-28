Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye aynı taktik; 'Sakin ve kararlı!'

Başkan Fikret Orman'ın özel talimatıyla ligdeki Fenerbahçe derbisinde sadece oyuna odaklanan ve 90 dakika boyunca sakin kalan Beşiktaşlı futbolcular, kupa randevusuna da aynı düşünceyle çıkacak.Şampiyonluğun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefe kadar gitmek isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet yarın oynanacak maç öncesi futbolculara uyarılarda bulundu. Hakem ve sarı-lacivertli oyuncularla yaşanabilecek olası gerilimlerden uzak duracak Beşiktaşlı futbolcular lig derbisindeki gibi sadece sahaya konsantre olacak.Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi oyuncularının kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesinden çekinen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu konuda tüm futbolcuların dikkatini çektiği kaydedildi.