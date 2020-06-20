Süper Lig'de 28. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Kevin N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby kaydetti. Siyah-beyazlılarda, ilk golü atan Burak Yılmaz, iki de asist yaptı. Yukatel Denizlispor'un tek golü 53. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor 31 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı. Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd'u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'e görev verdi.Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, geçen haftaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Uygun, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin yerine orta sahada Kibong Mbamba'ya şans verdi. Kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes görev aldı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Isaac Sackey de Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Denizli Atatürk Stadı'nın içinde ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Maç için stada girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan maçı izledi.Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı karşılaşmaya yi başladı. İlk dakikadan itibaren golü düşünen siyah-beyazlılar, rakip kaleye çok adamla gitmeye başladı. Ancak bu sırada stat dışında havai fişekler atıldı. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, havai fişek atışının sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.Oyunun yeniden başlamasının ardından Adem Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. Cezasının ardından yeniden formasına kavuşan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeBeşiktaş formasıyla en fazla golüne (12) ulaştı.Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş golden sonra oyunun üstünlüğünü elinde tuttu ancak rakip kaleye etkili gitmedi. Denizlispor da zaman zaman Beşiktaş kalesinde pozisyon aradı ama sonuca ulaşamadı. İlk yarıda Burak Yılmaz'ın golü dışında, başka gol olmayınca; siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, ikinci yarı başlarken iki değişiklik yaptı. Hadi Sacko'nun yerine Oscar Estupinan, Olcay Şahan'ın yerine Sedat Şahintürk oyuna girdi. Değişikliklerin ardından Beşiktaş kalesine daha etkili gitmeye başlayan Denizlispor, 53'te durumu 1-1 yaptı. Atiba'nın orta sahada kaptırdığı topun ardından Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu ise Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu.Denizlispor'un beraberlik golü sonrası yaşadığı şoku üstünden atan Beşiktaş, rakip kaleye yeniden yüklenmeye başladı. Adem Ljajic'in serbest vuruşunda savunaya çarptan top dışarı gitti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Ljajic'in kullandığı korner atışında ön direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu fileleri havalandırdı ve Beşiktaş bu golle durumu 2-1 öne geçti.Beşiktaş'ın yeniden öne geçmesinin ardından Denizlispor büyük bir yıkım yaşadı ve ev sahibi ciddi şekilde oyundan düştü. Karşılaşmanın 67. dakikasında Burak Yılmaz ile girdiği verkaçta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Beşiktaş futbolcular ve teknik heyet, N'Koudou'yu alkışlayarak tebrik etti. N'Koudou, Süper Lig'de ilk deplasman golünü atmış oldu.Beşiktaş'ın farkı ikiye çıkarmasının ardından Sergen Yalçın değişiklikler yaptı. Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine Tyler Boyd, Victor Ruíz'in yerine Erdoğan Kaya oyuna girdi. Oyun olarak üstünlüğü elden bırakmayan Beşiktaş'ta 75'te Adem Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tolgahan çelse de kurtarmayı başaramadı ve top bir kez daha ağlarla buluştu.Arka arkaya goller bulan Beşiktaş'ta 76'da Abdoulay Diaby, Jeremain Lens'in yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten iki dakika sonra Elneny'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diaby'nin vuruşu ağlara gitti ve Beşiktaş durumu 5-1 yaptı. Diaby böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı. Karşılaşmanın kalan bölümünde oyunda tempo düştü ve siyah-beyazlılar çalan son düdüğün ardından 5-1 ile 3 puana ulaşmış oldu.10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 0-1.15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.