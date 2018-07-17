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Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı ve savunma oyuncusu Mitrovic, Club Brugge'ye transfer oldu.Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e sattı.Siyah-beyazlı ekip Mitroviç'i 2017 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.Mitrovic, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemişti. Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını talep etmişti.Beşiktaş daha önce de Dusko Tosic'i 4.5 milyon euroya Çin'e yollamıştı.Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84M€ gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;22 milyon euro Cenk13 milyon euro Demba Ba7.5 milyon euro Sosa7 milyon euro Ersan7 milyon euro Marcelo6 milyon euro Atınç4.5 milyon euro Tosic3.9 milyon euro Mitrovic3 milyon euro Gökhan Töre