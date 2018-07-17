Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı ve savunma oyuncusu Mitrovic, Club Brugge'ye transfer oldu.
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e sattı.
Siyah-beyazlı ekip Mitroviç'i 2017 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Mitrovic, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemişti. Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını talep etmişti.
Beşiktaş daha önce de Dusko Tosic'i 4.5 milyon euroya Çin'e yollamıştı.
Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84M€ gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;
22 milyon euro Cenk
13 milyon euro Demba Ba
7.5 milyon euro Sosa
7 milyon euro Ersan
7 milyon euro Marcelo
6 milyon euro Atınç
4.5 milyon euro Tosic
3.9 milyon euro Mitrovic
3 milyon euro Gökhan Töre
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Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e sattı.
Siyah-beyazlı ekip Mitroviç'i 2017 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Mitrovic, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemişti. Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını talep etmişti.
Beşiktaş daha önce de Dusko Tosic'i 4.5 milyon euroya Çin'e yollamıştı.
Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84M€ gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;
22 milyon euro Cenk
13 milyon euro Demba Ba
7.5 milyon euro Sosa
7 milyon euro Ersan
7 milyon euro Marcelo
6 milyon euro Atınç
4.5 milyon euro Tosic
3.9 milyon euro Mitrovic
3 milyon euro Gökhan Töre
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın