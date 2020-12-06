Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal için karar!

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'la ilgili yönetimin kararı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal için karar!
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06 Aralık 2020 11:37
Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal hem takım hem de bireysel olarak harika işlere imza atıyorlar.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin iki oyuncuyla yola devam etmek istediklerine dair yaptıkları açıklamalar üzerine gözler iki oyuncuya çevrildi.

24 yaşındaki sağ bek Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'dan bonservisinin alınması halinde takımda kalmayı çok istediği belirtildi. Başarılı oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Bonservisi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın ise maliyetinin yüksek olduğu ancak şartların zorlanacağı ifade edildi.



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