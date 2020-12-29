Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal'ın sakatlandığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı
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29 Aralık 2020 15:14
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi. 



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