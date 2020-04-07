Beşiktaş'ta menajer gerilimi!

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Burak Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'dan menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayırmalarını istedi. Burak konuyla ilgili sosyal medya hesabından menajerlerinin Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğu yönünde bir açıklama yayımladı ancak TFF'nin resmi sitesinde oyuncunun temsilcisi olarak Necdet Ergezen'in adı görünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta menajer gerilimi!
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07 Nisan 2020 08:46
Beşiktaş'ta menajer Necdet Ergezen'in açıklamaları ile başlayan gerilim tırmanmaya devam ediyor… Sözleşmesi uzatılmak istenen Dorukhan Toköz'ün temsilciliğini yapan Ergezen önceki gün, "Şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak henüz bize teklif gelmedi" ifadelerini kullanmış, Beşiktaş cephesi ise bu sözleri, "Ergezen ile kimse görüşmedi" açıklamasıyla yalanlamıştı.

BURAK YILMAZ KAFA KARIŞTIRDI

Yönetim, bunun üzerine Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Rıdvan Yılmaz'dan Ergezen ile yollarını ayırmasını istedi. Burak ise Instagram hesabında, "Futbol hayatım boyunca sadece tek menajerim olmuştur. Ali Egesel ve Ogan Tarhan ikilisidir" paylaşımında bulundu. Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde bu iki menajerin kaydı bulunmazken, golcü futbolcunun temsilcisi olarak Necdet Ergezen'in adı görünüyor.



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