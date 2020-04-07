BURAK YILMAZ KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta menajer Necdet Ergezen'in açıklamaları ile başlayan gerilim tırmanmaya devam ediyor… Sözleşmesi uzatılmak istenen Dorukhan Toköz'ün temsilciliğini yapan Ergezen önceki gün, "Şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak henüz bize teklif gelmedi" ifadelerini kullanmış, Beşiktaş cephesi ise bu sözleri, "Ergezen ile kimse görüşmedi" açıklamasıyla yalanlamıştı.Yönetim, bunun üzerine Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Rıdvan Yılmaz'dan Ergezen ile yollarını ayırmasını istedi. Burak ise Instagram hesabında, "Futbol hayatım boyunca sadece tek menajerim olmuştur. Ali Egesel ve Ogan Tarhan ikilisidir" paylaşımında bulundu. Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde bu iki menajerin kaydı bulunmazken, golcü futbolcunun temsilcisi olarak Necdet Ergezen'in adı görünüyor.