Beşiktaş'ta karar değişti: 'Diaby'yi bize verin'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelene kadar takımın en çok eleştirilen isimlerinden biri olan ve yeni hocasıyla çıkışa geçen Abdoulay Diaby için Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi.



Son 3 maçta 2 gol atan Diaby için Sergen Yalçın'ın "olumlu" rapor verdiği ve bonservisinin alınmasına sıcak baktığı kaydedildi.



SPORTING 4.5 MİLYON EURO İSTEDİ



O Jogo Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sporting Diaby'nın bonservisi için kendileriyle iletişime geçen Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.



Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı düşünmediği ve ayrılık için siyah-beyazlılara kolaylık yapmaya da hazır olduğu vurgulandı.



Beşiktaş'ta bu sezon 32 maçta görev alan Malili oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



