Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Welinton

Beşiktaş'ın yeni trasnferlerinden Welinton, önceki akşamki Rio Ave maçında da beklenen performansı sergileyemedi.
Karşılaşmanın 85.dakikasında Beşiktaş ceza sahasında rakip oyuncu Bruno Moreira'yı kontrol edemeyince takımının gol yiyip maçın uzamasına sebep olan Brezilyalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırttı. 31yaşındaki futbolcunun golden sonra kendi hatası olmasına rağmen takım arkadaşlarına bakıp söylenmesi de tepki çekti.
Karşılaşmanın 85.dakikasında Beşiktaş ceza sahasında rakip oyuncu Bruno Moreira'yı kontrol edemeyince takımının gol yiyip maçın uzamasına sebep olan Brezilyalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırttı. 31yaşındaki futbolcunun golden sonra kendi hatası olmasına rağmen takım arkadaşlarına bakıp söylenmesi de tepki çekti.