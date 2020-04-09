Beşiktaş'ta Güven Yalçın için Süper Lig formülü

Beşiktaş'ta yönetimin, gelecek sezon öncesinde gGüven Yalçın'ı bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.

Haber; Star
Beşiktaş'ta Güven Yalçın için Süper Lig formülü
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09 Nisan 2020 12:13
Beşiktaş'a geçen sezonun başında katılan Güven Yalçın, 22 Süper Lig maçında 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu form grafiğiyle gelecek için güven veren 21 yaşındaki forvet, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. Forma yarışında kendisini gösteremeyen ve Süper Lig'de 13 maçta kısıtlı süre alabilen Güven, 2 gol atmıştı.

Yönetimin, gelecek sezon öncesinde genç oyuncuyu, bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı ve şimdiden kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

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