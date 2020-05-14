Beşiktaş'ta bir süredir yaşanan kaleci problemi çözülüyor. Loris Karius'un alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmesinden sonra siyah-beyazlılar takımın birinci kalecisinden mahrum kalmıştı. Alman file bekçisinin ayrılığından sonra kaleye kimin geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon Karius'un forma giymediği maçlarda kaleyi koruyan Utku Yuvakuran bir adım önde gözüküyordu. Takımın üçüncü kalecisibu süreçte iki adım öne fırladı ve şu anda kale için en güçlü aday hâline geldi.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarından olan ve geçmişte Beşiktaş'ın kalesini koruyan Murat Şahin, 1,95 boyundaki Ersin'in kalan maçlar için daha iyi bir tercih olacağını söyledi.Fiziği ve stiliyle Bayer Münih'in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer'e benzetilen genç kalecinin, koronavirüs sürecinde kendisine çok iyi baktığı ve hem form hem de hem psikolojik anlamda daha hazır durumda olduğu belirtildi. 2012 yılında Bayrampaşaspor formasıyla Beşiktaş'a karşı Fulya'da maça çıkan Ersin, dönemin altyapı hocaları tarafından beğenilerek takıma kazandırılmıştı.Alt yaş gruplarında millî formayı 17 defa terleten ve Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ersin Destanoğlu'nun, gelecekte A Millî Takım'ın da vazgeçilmezlerinden biri olacak potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Eğer Teknik Direktör Sergen Yalçın da onaylarsa ve lig planlandığı gibi 12 Haziran'da başlarsa kalan maçlarda kaleyi Ersin koruyacak.