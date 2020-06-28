Beşiktaş'ta Diaby'nin performansı kafa karıştırdı

Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda Diaby ile yolların ayrılması düşünülürken, 29 yaşındaki futbolcunun sergilediği performans kafaları karıştırdı.

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Beşiktaş'ta Diaby'nin performansı kafa karıştırdı
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28 Haziran 2020 12:41
Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda Diaby ile yolları ayırmayı planlarken Malili oyuncunun son 2 karşılaşmada gösterdiği performansın herkesi çok şaşırttığı öğrenildi.

Yönetimin Diaby'nin durumunu Sergen Yalçın'la bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

Konyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş'ta futbolculara 3 gün izin verildi. Siyah-Beyazlı takım, Salı günü Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.





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