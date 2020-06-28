Beşiktaş'ta Diaby'nin performansı kafa karıştırdı

Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda Diaby ile yolları ayırmayı planlarken Malili oyuncunun son 2 karşılaşmada gösterdiği performansın herkesi çok şaşırttığı öğrenildi.



Yönetimin Diaby'nin durumunu Sergen Yalçın'la bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.



TAKIMA 3 GÜN İZİN



Konyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş'ta futbolculara 3 gün izin verildi. Siyah-Beyazlı takım, Salı günü Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.







