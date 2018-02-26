Beşiktaş'ta derbi sonrası ''korsan'' şoku

Kendilerini Kartal Yuvası çalışanı olarak tanıtan kişiler, Siyah-beyazlı taraftarları arayarak ürün pazarlamaya çalışıyor. Çok sayıda taraftar da gerçekten kulüp tarafından arandıklarını zannederek satın almayı kabul ediyor. Ancak gönderilen ürünler sahte çıkıyor ve paraları kulübe değil korsanlara gidiyor.Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kartal Yuvası olarak telefonla satış yapmadıklarını ve kimseyi aramadıklarını belirten Mican; "Çünkü biz taraftarlarımızı ararsak, insanlar hangi numara gerçek hangisi korsan anlayamazlar. Bu ihtimali tamamen ortadan kaldırmak için kesinlikle telefonla satış yapmıyoruz. Arayıp satış yapmak isteyenlerin hepsi korsan. Taraftarımız kesinlikle itibar etmesin" dedi.Bu tip aramaların zamanlamasına da dikkatleri çeken Mican, özellikle derbi galibiyetleri, şampiyonluklar ve transfer dönemleri gibi zamanlarda aramaların sıklaştığını vurgulayarak, Fenerbahçe galibiyeti sonrası taraftarları uyardı.Daha önce konuyla ilgili çok sayıda girişimde bulunduklarını belirten Hüseyin Mican, "Korsanlarla sürekli mücadele halindeyiz. İşin peşini bırakmış değiliz. Ancak savcıyla, polisle baskına gidiyoruz, ofiste karşımıza 18 yaşından küçük çocuk çıkıyor. İşledikleri suçun farkında oldukları için böyle önlemlerle günü kurtarıyorlar. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Rekabette dönemsel olarak bir takım başarılı olduğunda korsanlar aramalarını o takımın taraftarları üzerine yoğunlaştırıyor.Son iki sezondur gözdeleri Beşiktaş. Ancak Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlardan gelecek paralardan da vazgeçmiş değiller. Onları da aramayı sürdürüyorlar.KAYIP ÇOK BÜYÜKKorsanların bu işten ne kadar para kazandığının tam olarak hesaplanması mümkün değil. Ancak kazandıkları para, kanunları ve büyük kulüpleri karşılarına alıp, tüm girişimlere rağmen bu suçu işlemeye devam etmelerini sağlayacak kadar büyük.