Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve sağ bek transferi için arka arkaya hamleler yapıyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından stoper transferini olmazsa olmaz olarak değerlendirenBir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olanŞenol Güneş'in de onayına sunulacak olan Mirin için temaslara başlayacak olan Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeli ileBeşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Fransız futbolcunun bu sezonçısından transferi kolaylaştırabilecek etken olarak düşünülüyor.27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı. O dönemde Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mirin, "Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle,. Beşiktaş hakkında Gomis'ten de bilgi aldım ve kendisi bana Türkiye'nin güzelliklerinden bahsetti" ifadelerini kullanmıştı.