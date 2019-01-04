  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı adayı; Nicolas Isimat-Mirin

Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin bir numaralı aday haline geldi. Şenol Güneş onay verirse Beşiktaş, PSV ile transfer masasına oturacak.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı adayı; Nicolas Isimat-Mirin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 14:14
SPORX ÖZEL: Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve sağ bek transferi için arka arkaya hamleler yapıyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından stoper transferini olmazsa olmaz olarak değerlendiren Şenol Güneş ile siyah-beyazlı yönetim, bugün Antalya'da transfer zirvesinde bir araya gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ONAYI BEKLENİYOR! 

Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin bir numaralı aday haline geldi. Şenol Güneş'in de onayına sunulacak olan Mirin için temaslara başlayacak olan Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'dan bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Fransız futbolcunun bu sezon PSV'de forma şansı bulamaması siyah-beyazlı kulüp açısından transferi kolaylaştırabilecek etken olarak düşünülüyor.

27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı. O dönemde Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mirin, "Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz. Beşiktaş hakkında Gomis'ten de bilgi aldım ve kendisi bana Türkiye'nin güzelliklerinden bahsetti" ifadelerini kullanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için