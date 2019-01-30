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Beşiktaş'ın tarihe geçen kadrosu yok oldu!

Beşiktaş geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan yenilgisiz lider olarak çıktı. O takımda ilk 11'de yer alan Fabri, Cenk Tosun, Tosic, Talisca, Babel, Pepe ve Quaresma ayrıldı. Şimdilik o kadrodan sadece Gökhan Gönül, Adriano, Atiba ve Tolgay kaldı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın tarihe geçen kadrosu yok oldu!
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30 Ocak 2019 09:54
Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana kadroda büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan yenilmeden lider çıkan Siyah-Beyazlı takımda ilk 11'de yer alan 7 isimle yollar ayrıldı. Diğer 4 futbolcudan biri kadro dışı, biri yedek. 2 futbolcu ise 11'de şans buluyor.

YILDIZLAR TOPLULUĞU DAĞILDI
Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kadrosundan Fabri Fullham'a, Pepe Porto'ya, Tosic Guanzhou'ya Talisca Evergrande'ye, Babel Fulham'a, Cenk Tosun da İngiltere'nin Everton takımına gitti.

QUARESMA İÇİN VEDA ZAMANI
Beşiktaş'ta son yolcu ise Quaresma oldu. Takımla sözleşmesini feshetmek üzere olan Portekizli star büyük bir ihtimalle bundan sonra daha önce formasını giydiği Porto'da yoluna devam edecek.

ADRIANO DA HER AN GİDEBİLİR
Kartal'ın geçen sezonki efsanevi kadrosundan Atiba yedek kalırken Tolgay da kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Adriano ise hala ilk 11'de oynayan isimler. Ancak Adriano da her an gidebilir.

TOLGAY ARSLAN DA GİDİYOR!
Siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma'nın ardından kadro dışı olan Tolgay Arslan da ayrılacaklar arasına girdi. Kısa bir süre içerisinde Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye imza atacak. 

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