Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana kadroda büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve grubundan yenilmeden lider çıkan Siyah-Beyazlı takımda ilk 11'de yer alan 7 isimle yollar ayrıldı. Diğer 4 futbolcudan biri kadro dışı, biri yedek. 2 futbolcu ise 11'de şans buluyor.Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kadrosundan Fabri Fullham'a, Pepe Porto'ya, Tosic Guanzhou'ya Talisca Evergrande'ye, Babel Fulham'a, Cenk Tosun da İngiltere'nin Everton takımına gitti.Beşiktaş'ta son yolcu ise Quaresma oldu. Takımla sözleşmesini feshetmek üzere olan Portekizli star büyük bir ihtimalle bundan sonra daha önce formasını giydiği Porto'da yoluna devam edecek.Kartal'ın geçen sezonki efsanevi kadrosundan Atiba yedek kalırken Tolgay da kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Adriano ise hala ilk 11'de oynayan isimler. Ancak Adriano da her an gidebilir.Siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma'nın ardından kadro dışı olan Tolgay Arslan da ayrılacaklar arasına girdi. Kısa bir süre içerisinde Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye imza atacak.