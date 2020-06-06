Beşiktaş'ın nostalji forması yoğun ilgi görüyor

Beşiktaş'ın 117. yıl için özel olarak satışa çıkardığı sınırlı sayıdaki nostalji formalar yoğun ilgi görüyor.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın nostalji forması yoğun ilgi görüyor
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06 Haziran 2020 13:19
Beşiktaş'ın 117. yılı için Kartal Yuvası, yeni bir nostalji forma tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen formaların fiyatı 499 TL olarak belirlendi.

Taraftarlar formaya yoğun ilgi gösterdi. Özel kutusuyla birlikte satışa çıkarılan formalar, 100. yıldaki bağcıklı formadan esinlenilerek oluştuldu. 

Beşiktaş yönetimi, kulübe maddi kaynak sağlamak için böyle bir yönteme gitti.



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