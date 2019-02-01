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Beşiktaş'ın Clinton N'Jie transferinden vazgeçme sebebi

Marsilya'nın 25 yaşındaki sol açığı Clinton N'Jie ile her konuda anlaşan Beşiktaş, son anda bu transferden vazgeçti.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'ın Clinton N'Jie transferinden vazgeçme sebebi
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01 Şubat 2019 13:53
Marsilya'nın 25 yaşındaki sol açığı Clinton N'Jie ile her konuda anlaşan Beşiktaş, son anda bu transferden vazgeçti.

Kartal'ın vazgeçme nedeninin Marsilya'nın son anda sözleşmeye mecburi 7 milyon euroluk satın alma maddesini koyması olduğu öğrenildi.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve evinde İstanbul uçağının biletini bekleyen yıldız futbolcu, kulübün bu talebinden vazgeçmemesi üzerine Beşiktaş'a transfer olamadı.

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