Beşiktaş'ın Clinton N'Jie transferinden vazgeçme sebebi

Marsilya'nın 25 yaşındaki sol açığı Clinton N'Jie ile her konuda anlaşan Beşiktaş, son anda bu transferden vazgeçti.
Kartal'ın vazgeçme nedeninin Marsilya'nın son anda sözleşmeye mecburi 7 milyon euroluk satın alma maddesini koyması olduğu öğrenildi.
Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve evinde İstanbul uçağının biletini bekleyen yıldız futbolcu, kulübün bu talebinden vazgeçmemesi üzerine Beşiktaş'a transfer olamadı.
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Kartal'ın vazgeçme nedeninin Marsilya'nın son anda sözleşmeye mecburi 7 milyon euroluk satın alma maddesini koyması olduğu öğrenildi.
Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve evinde İstanbul uçağının biletini bekleyen yıldız futbolcu, kulübün bu talebinden vazgeçmemesi üzerine Beşiktaş'a transfer olamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın