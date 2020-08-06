Beşiktaş'a transferini instagram'dan duyurdu!

Beşiktaş son dakika transfer haberi. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe anılan Fabrice N'Sakala'dan transfer hamlesi geldi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ı duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'a transferini instagram'dan duyurdu!
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06 Ağustos 2020 02:02
Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, sezonun sona ermesiyle boşa çıktı. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun ismi, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hamlesiyle Beşiktaş'a transferini duyurdu.

Yıldız oyuncu, kişisel bilgiler kısmına 'kartal' ve 'dolan kum saati' simgesi koydu. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala için bonservis bedeli ödemeyecek. Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun yıllık 800 bin euro ücret alması bekleniyor.

Son 4 sezonda Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala, geride kalan sezonda 35 maçta oynadı, 4 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce Belçika'nın Anderlecht ve Fransa'nın Troyes takımlarında forma giymişti.






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