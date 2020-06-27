Beşiktaş, Basel'in 29 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Taulant Xhaka'ya kanca taktı.



İsviçre'den Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Basel ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten Taulant Xhaka için devreye girdi. Basel'in bu ayrılık talebi sonrası gelecek olan transfer tekliflerini dinleyeceği bilgisi verildi.



Beşiktaş'ın transfer için çok büyük bir teklifinin olmayacağı ancak Basel'in beklentisinin de makul bir bonservis olduğu vurgulandı.



SAVUNMADA 'JOKER' OYUNCU



Tüm kariyerini İsviçre'de geçiren ve Basel dışında 1 sezon kiralık olarak Grasshoppers forması giyen Taulant Xhaka, Arsenalli Granit Xhaka'nın da ağabeyi...



Defansif orta saha dışında stoper ve sağ bek olarak da görev alabilen Taulant Xhaka, bu sezon 36 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.



