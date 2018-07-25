  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    F.Bahçe ile G.Saray'ın hedefi, RESMİ açıklama
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ın peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Sporting Lizbon forması giyen 20 yaşındaki Türk stoper Merih Demiral'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 17:34
Sporting Lizbon ile henüz lig maçına çıkmasa da potansiyeli ile dikkat çeken 20 yaşındaki Türk stoper Merih Demiral için Portekiz'den transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz'in A Bola gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih, Sporting'in sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymişti. İki Türk takımının da öncelikli olarak bonservisi değil, kiralama seçeneğini düşündüğü iddia edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için