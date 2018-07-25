Beşiktaş ve Fenerbahçe, Merih Demiral'ın peşinde!

ile henüz lig maçına çıkmasa da potansiyeli ile dikkat çeken 20 yaşındaki Türk stoperiçin Portekiz'den transfer iddiası ortaya atıldı.Portekiz'in A Bola gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih, Sporting'in sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymişti. İki Türk takımının da öncelikli olarak bonservisi değil, kiralama seçeneğini düşündüğü iddia edildi.