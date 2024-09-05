Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın kadrosunda Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal da bu kadroya yazılmadı.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER
A Listesi
30 - Ersin Destanoğlu
34 - Mert Günok
94 - Göktuğ Baytekin
2 - Jonas Svensson
3 - Gabriel Paulista
4 - Onur Bulut
5 - Tayyip Talha Sanuç
14 - Felix Uduokhai
26 - Arthur Masuaku
53 - Emirhan Topçu
7 - Milot Rashica
8 - Salih Uçan
18 - Joao Mario
22 - Bakhtiyor Zainutdinov
23 - Ernest Muçi
27 - Rafa Silva
28 - Al Musrati
71 - Jean Onana
73 - Cher Ndour
77 - Can Keleş
79 - Serkan Emrecan Terzi
83 - Gedson Fernandes
9 - Semih Kılıçsoy
17 - Ciro Immobile
91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu
B Listesi
96 - Emir Yaşar
93 - Arda Berk Özüarap
19 - Yakup Arda Kılıç
44 - Fahri Kerem Ay
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Beşiktaş'ın kadrosunda Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal da bu kadroya yazılmadı.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER
A Listesi
30 - Ersin Destanoğlu
34 - Mert Günok
94 - Göktuğ Baytekin
2 - Jonas Svensson
3 - Gabriel Paulista
4 - Onur Bulut
5 - Tayyip Talha Sanuç
14 - Felix Uduokhai
26 - Arthur Masuaku
53 - Emirhan Topçu
7 - Milot Rashica
8 - Salih Uçan
18 - Joao Mario
22 - Bakhtiyor Zainutdinov
23 - Ernest Muçi
27 - Rafa Silva
28 - Al Musrati
71 - Jean Onana
73 - Cher Ndour
77 - Can Keleş
79 - Serkan Emrecan Terzi
83 - Gedson Fernandes
9 - Semih Kılıçsoy
17 - Ciro Immobile
91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu
B Listesi
96 - Emir Yaşar
93 - Arda Berk Özüarap
19 - Yakup Arda Kılıç
44 - Fahri Kerem Ay
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
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