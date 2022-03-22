Beşiktaş, üç hoca adayı arasında karar verecek!

Valerien Ismael sunumlarını yaptı, 750 bin Euro'ya 'tamam' dedi. Andriy Shevchenko, Kartal'ın teklifini kabul ederken, İbrahim Üzülmez de artık listede... Başkan Ahmet Nur Çebi 3 adaydan birini seçecek.



Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'nin yerine gelecek isim için karar aşamasına geldi. Valerien Ismael ismi öne çıkarken, Fransız çalıştırıcı, Kartal'ı inceledi ve projelerini de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunup başkan Çebi'ye de telefonda anlattı.



SHEVCHENKO VE ÜZÜLMEZ DE LİSTEDE



Gündemdeki isimlerden Andriy Shevchenko da Beşiktaş'ın teklifine olumlu dönüş yaparken, listeye son sıradan giren İbrahim Üzülmez'in adı üst sıralara çıktı.



Her üç teknik adam için de başkan Çebi'ye tüm dosyalar iletildi. Ahmet Nur Çebi kurmayları ile dün Vodafone Park'ta son bir toplantı yaptı. Bu isimlerden Valerien Ismael'in ağır bastığı bildirildi.





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