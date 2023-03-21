Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ Riva'ya giderek TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak!
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21 Mart 2023 11:57
Şampiyonluk yarışında geri kalsa da Beşiktaş da sesini çıkarmaya hazırlanıyor...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile CEO Erden Timur'un bu hafta TFF'ye çıkarma yapması beklenirken Beşiktaş'tan da benzer bir hamle geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da bu hafta içinde Riva'nın yolunu tutacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den cevaplar isteyecekler.

Siyah beyazlıların gündeminde şunlar olacak: Hatayspor ile G.Antep'in çekilmesiyle oluşan mağduriyeti nasıl gidereceksiniz? Muslera neden atılmadı? Samuel neden atılmadı? Lale Orta'nın yayıncı kuruluş baskısı söz konusu mu?

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