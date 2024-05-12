Beşiktaş'tan yıldız oyuncusu için karar

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu Cenk Tosun için karar verildi.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek Cenk Tosun ile yeni bir görüşme yapılması planlanıyor. Golcü ismin babası ve menajeri Şenol Tosun'un Samet Aybaba ile buluşacağı ve oğlunun şartlarının iyileştirilmesini isteyeceği öğrenildi.
Kontratı sezon sonu bitecek 32 yaşındaki Cenk Tosun bu sezon 44 maçta 11 gol, 7 asist üretti.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek Cenk Tosun ile yeni bir görüşme yapılması planlanıyor. Golcü ismin babası ve menajeri Şenol Tosun'un Samet Aybaba ile buluşacağı ve oğlunun şartlarının iyileştirilmesini isteyeceği öğrenildi.
Kontratı sezon sonu bitecek 32 yaşındaki Cenk Tosun bu sezon 44 maçta 11 gol, 7 asist üretti.