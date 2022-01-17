Beşiktaş'tan üç futbolcu için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, üç futbolcusu; Welinton, Emirhan İlkhan ve Atiba için bir açıklama paylaştı.

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Beşiktaş'tan üç futbolcu için sakatlık açıklaması!
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17 Ocak 2022 19:26
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması yapıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Welinton, Emirhan İlkhan ve Atiba'nın durumlarına ilişkin bilgi verildi.

Beşiktaş'ta 3 futbolcu da Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson'a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır."

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